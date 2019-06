Filippo Vendrame,

Offerta da urlo, anzi offerta WOW da Amazon che continua a proporre interessanti scontistiche in vista del prossimo Amazon Prime Day 2019 che si terrà il 15 ed il 16 luglio. L’odierna promozione riguarda l’Amazon Echo Dot che Amazon.it offre al prezzo di appena 19,99 euro. Un costo davvero minimo per un prodotto di grande qualità.

Si ricorda, inoltre, che gli iscritti al programma Amazon Prime potranno ricevere l’Echo Dot con la spedizione in 1 giorno. Per chi avesse intenzione di entrare nel mondo degli smart speaker di Amazon con Alexa, trattasi di una promozione davvero assolutamente imperdibile.

Amazon Echo Dot

Echo Dot è uno smart speaker che può essere gestito tramite comandi vocali, senza dover mai utilizzare le mani, che si connette ad Alexa per riprodurre musica, rispondere a domande, leggere le ultime notizie, fornire le previsioni del tempo, impostare sveglie, controllare dispositivi per Casa Intelligente compatibili e molto altro ancora.

Trattandosi di uno speaker connesso, permette agli utenti di poter ascoltare musica in streaming da Amazon Music, Spotify, TuneIn e altri servizi musicali con un suono ricco e potente. Inoltre, permette di ascoltare gli audiolibri e podcast preferiti con Audible. Supporta le chiamate tramite Skype. Con la funzione Drop In, le persone possono chiamare immediatamente o fare un annuncio su un dispositivo Echo compatibile che si trova in un’altra stanza.

Grazie alle Skill installabili a parte, Alexa può disporre di molte più funzionalità.

Insomma, un prodotto davvero molto potente, che continua a migliorare nel tempo grazie alle Skill e alla gestione cloud di Alexa.