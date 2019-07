Fastweb: assistenza migliore e tariffe più semplici

Filippo Vendrame,

Fastweb ha annunciato importanti novità per quanto riguarda il suo servizio di assistenza. Nel nuovo capitolo del suo progetto #nientecomeprima che punta a voler offrire trasparenza e chiarezza tariffaria, l’operatore ha reso noto che tutti i suoi clienti hanno, adesso, a disposizione un nuovo servizio di assistenza, unico nel mercato delle telecomunicazioni: semplice, veloce e più vicino ai loro bisogni.

I clienti Fastweb potranno accedere a questo nuovo servizio di assistenza direttamente dall’area clienti MyFastweb, sia da smartphone tramite l’app MyFastweb, che in modalità desktop da PC. La principale novità riguarda l’area clienti che è stata completamente rivista e ridisegnata in modo tale da permettere agli utenti di poter navigare in maniera facile e veloce. Inoltre, l’operatore ha introdotto uno strumento per gestire in autonomia e semplicità i propri servizi e prodotti. Questo significa che dalla propria area MyFastweb, i clienti dell’operatore potranno trovare, in ogni momento della settimana, tutte le informazioni sul contratto oltre a poter monitorare consumi in tempo reale, controllare le performance della linea fissa e molto altro.

Nel caso di bisogno di ulteriore supporto, i clienti, sempre dall’area riservata, potranno accedere ad un nuovo canale di contatto, semplice e veloce. In caso di necessità, con un semplice click, i clienti potranno chiedere di essere contattati da un operatore specializzato per ottenere informazioni o ricevere assistenza, evitando così inutili perdite di tempo ed estenuanti attese al telefono in attesa della risposta di un operatore.

Per accedere al nuovo servizio è sufficiente entrare nella sezione Assistenza dell’app o dell’area clienti MyFastweb, selezionare “Vuoi Parlare con Noi” e scegliere l’argomento di interesse. Rispondendo a semplici domande i clienti potranno trovare in modo autonomo le informazioni e le risposte che cercano, e nel caso in cui abbiano bisogno di ulteriore supporto potranno cliccare su “Ho ancora bisogno di aiuto”, e in poco tempo un operatore specializzato li chiamerà per fornire assistenza. Il servizio di contatto immediato è attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 21.OO per assistenza amministrativa/commerciale e dalle 8.00 alle 24.00 per assistenza tecnica.

Oltre alle novità per quanto concerne l’assistenza, Fastweb ha introdotto nuove offerte all’insegna della semplicità.

Fastweb, nuove offerte

Solo due offerte, una per la connettività fissa e una per il mobile.

Fastweb Casa offre Internet senza limiti e alla massima velocità disponibile, le chiamate illimitate dal proprio telefono di casa e il nuovo servizio di assistenza clienti incluso in MyFastweb. Il prezzo mensile di 34,95 euro al mese (29,95 euro per i clienti che scelgono anche Fastweb sul mobile o che si attiveranno online) è un prezzo trasparente, senza costi nascosti e l’offerta non ha vincoli di durata. Nel costo mensile inoltre è incluso, FastGate, il modem di Fastweb.

Fastweb Mobile, invece, prevede 50 Giga di traffico Internet e minuti illimitati nazionali a 9,95 euro al mese, senza vincoli e senza costi nascosti. I minuti di traffico incluso possono inoltre essere utilizzati anche per le chiamate verso oltre 60 destinazioni internazionali, tra cui Europa, Cina, Canada e Stati Uniti. Inoltre, in Unione Europea e Svizzera, i clienti hanno a disposizione 4GB di internet e 500 minuti senza costi aggiuntivi. Anche con Fastweb Mobile, non ci sono vincoli né costi nascosti ed è incluso il nuovo servizio di assistenza facile e veloce accessibile dell’area My Fastweb.