Giffoni Dream Team, apre la call for talents

Filippo Vendrame,

Prendono il via le iscrizioni alla call for talents per entrare a far parte del Giffoni Dream Team. Trattasi della community di giovani talenti che Giffoni Innovation Hub recluta per realizzare progetti di innovazione da lanciare sul mercato delle industrie creative e socio-culturali. La chiamata è riservata ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni.

Dal 19 al 27 luglio il potenziale creativo di questi giovani talenti, provenienti da ogni regione d’Italia e dall’estero, sarà messo al servizio dei partner di Giffoni per l’ideazione e la creazione di nuovi prodotti, servizi e format educativi inediti, utili al miglioramento della qualità della vita, in differenti ambiti, trasversali tra loro. Alla selezione, possono partecipare tutti coloro che hanno completato percorsi di studi, esperienze formative o lavorative in una delle seguenti aree:

Laureati/laureandi in scienze dell’educazione, pedagogia, sociologia, design, ingegneria, economia aziendale

Coding, Development e Web Design

Big Data, Artificial Intelligence, Virtual Reality

Marketing, Making, Prototipazione e Design Thinking

Trend Watching, Data e Sentiment Analysis

Storytelling, Blogging, Content, Copywriting

Digital Media, Video e Entertainment

Event & Cultural Management

Community building e Management

Animazione teatrale

Educational gaming

Economia circolare, artigianato del riciclo

Inoltre, Giffoni Innovation Hub considera indispensabili alcune specifiche soft skils come la propensione all’auto apprendimento, la volontà di migliorare lo status quo, la disponibilità al lavoro di squadra, la capacità di problem solving e l’adozione del pensiero divergente e laterale.

Tutti i giovani interessati a candidarsi alla call for talents potranno inviare il loro curriculum all’indirizzo email dreamteam@giffonihub.com entro e non oltre il 10 Luglio 2019.

Maggiori dettagli direttamente all’interno del sito ufficiale del Giffoni Innovation Hub.