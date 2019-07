Microsoft annuncia il nuovo Windows 1.0

Filippo Vendrame,

Microsoft ha annunciato il nuovo Windows 1.0. Non è uno scherzo ma probabilmente solamente un’operazione di nostalgia della casa di Redmond condita da un pizzico di ironia. Attraverso il suo account su Twitter, il gigante del software ha condiviso un particolarissimo e divertente mini video in cui “annuncia” Windows 1.0 con MS-Dos Executive e persino l’orologio.

Il filmato inizia mostrando il logo Windows 10, per poi ripercorrere a ritroso la storia evolutiva del sistema operativo sino ad arrivare a Windows 1.0. Anzi, in realtà, di questo sistema operativo non c’è traccia se non nella didascalia del tweet. Microsoft non ha voluto spiegare il motivo della creazione di questo video. Difficile pensare che sia un messaggio subliminale di qualche futuro prossimo grande annunciato legato a Windows 10.

Più probabilmente, trattasi di un filmato divertente che la società ha voluto condividere con i suoi utenti e non sarebbe nemmeno la prima volta che lo fa. Ma potrebbe essere un riferimento anche alla nuova stagione di Stranger Things, che è ambientata nel 1985, lo stesso anno in cui è stato rilasciato Windows 1.0.

Tuttavia, su Instagram, Microsoft ha risposto ad alcuni commenti sottolineando che presto arriveranno nuovi dettagli. Che sia in arrivo una versione Open Source di Windows 1.0? Difficile a dirsi, oggi, anche se al momento l’idea più gettonata è che sia solamente tutto uno scherzo.

Si ricorda che Windows 1.0 fu il primo tentativo di Microsoft di realizzare su PC un ambiente con interfaccia grafica e supporto multitasking. Da un certo punto di vista, è il papà di tutte le successive declinazioni del sistema operativo della società americana.