Subito con Sophos per la sicurezza dei dati

Filippo Vendrame,

Subito, la ben nota azienda che si occupa di compravendite online, ha annunciato una novità molto importante in materia di sicurezza. La società, infatti, si affiderà a Sophos per la protezione dei suoi dati e della sua infrastruttura di sicurezza. La priorità di Subito era quella di dotarsi di una soluzione efficiente in grado di garantire la sicurezza e la riservatezza all’ingente mole di dati sensibili che l’azienda gestisce quotidianamente.

L’azienda specializzata in compravendita online ha dunque iniziato a cercare un partner la cui offerta garantisse una sicurezza di livello enterprise. In Subito, i dati da proteggere risiedono soprattutto nei notebook: i dipendenti lavorano spesso fuori sede, in trasferta o in smartworking e di conseguenza, questi dispositivi si connettono inevitabilmente a reti non sempre sicure. Era quindi indispensabile attuare una strategia di protezione che includesse l’encryption dei dati. Un’altra necessità dell’azienda era quella di poter gestire in maniera centralizzata e sincronizzata tutti i device aziendali, senza dimenticare l’esigenza di conformità alla normativa GDPR.

Subito ha quindi identificato in Sophos il partner ideale per le sue necessità. Questa azienda ha proposto Sophos Endpoint Protection e Safeguard Encryption per garantire la sicurezza dei laptop e pc aziendali. Il supporto di Sophos è stato inoltre fondamentale per quanto concerne l’implementazione delle soluzioni, il team di Subito è difatti riuscito ad installare facilmente e in poco tempo i prodotti su oltre 300 dispositivi. Con un numero così elevato di dispositivi era obbligatorio dotarsi di una soluzione che garantisse una gestione centralizzata di tutti i pc e laptop così da risparmiare tempo e risorse: Sophos ha reso possibile l’ottimizzazione e la semplificazione della gestione della sicurezza con la sua console centralizzata Sophos Central.