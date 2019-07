Filippo Vendrame,

L’appuntamento dell’Amazon Prime Day 2019 si sta avvicinando rapidamente. Il 15 ed il 16 luglio, il colosso dell’ecommerce proporrà 48 ore di sconti su tantissimi prodotti per gli iscritti al programma Amazon Prime. Ma c’è un’ulteriore possibilità di risparmio che permetterà di ottenere uno sconto di 10 euro spendibile sull’acquisto di nuovi prodotti anche durante il Prime Day. Il tutto senza dover acquistare nulla. Per ottenere questo buono sconto basterà installare l’estensione Amazon Assistant (una sorta di assistente per lo shopping).

Tuttavia, questa opportunità è valida solamente per gli iscritti al programma Amazon Prime e per chi non ha mai usato Amazon Assistant. Infatti, Amazon sottolinea che l’offerta è valida solo per i clienti che non hanno utilizzato Amazon Assistant di recente. Se si soddisfano tutti i requisiti, basterà recarsi nella pagina dell’offerta dove scaricare ed installare l’estensione sul proprio browser. Una volta installata, andrà avviata attraverso un pulsante dedicato che apparirà sul browser. Successivamente, si dovrà configurare il proprio Paese (Italia). Se tutto sarà andato per il verso giusto, dovrebbe apparire un pulsante da cliccare che permetterà di ottenere il bonus di 10 euro sugli acquisti sopra i 25 euro (solo prodotti venduti e spediti da Amazon).

Utilizzare questo ulteriore sconto è facile ma richiede l’estensione Amazon Assistant che dovrà essere utilizzata per completare l’ordine. In questo modo saranno scalati i 10 euro sul costo totale.

Questo bonus potrà essere utilizzato entro e non oltre il prossimo 21 luglio, quindi durante pure le giornate dell’Amazon Prime Day 2019.

Un’iniziativa carina che permette ai clienti di Amazon di poter usufruire di un altro piccolo risparmio.

Amazon Prime

Clicca e iscriviti

Nessun problema se non si è ancora iscritti ad Amazon Prime. La società, infatti, offre 30 giorni gratuiti di abbonamento ai neo iscritti. Dunque, ci si può iscrivere, approfittare dello sconto e dei vantaggi dell’Amazon Prime Day e poi recedere senza pagare nemmeno un centesimo.