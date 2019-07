Instagram, come funziona il nuovo sticker Chat

Candido Romano,

Instagram continua ad aggiornare le sue funzionalità, soprattutto quelle inerenti alle Storie, sempre più utilizzate dagli utenti. Il social network ha annunciato il lancio dello sticker Chat, che permette appunto di avviare conversazioni via Direct con gli amici direttamente all’interno di una Storia.

Una vera e propria scorciatoia per chi usa molto le Storie e vuole connettersi in poco tempo con gli amici. Ecco come funziona:

Per invitare gli amici a chattare da una Storia, basta selezionare lo sticker Chat e dare un nome alla chat.

Gli amici che visualizzano la Storia, possono cliccare sullo sticker per unirsi alla chat e l’utente vedrà le loro richieste nella lista di visualizzazione delle proprie Storie.

Basta scegliere con si vuole chattare e una chat viene automaticamente creata in Instagram Direct.

Bisogna sapere che la chat può essere interrotta in qualsiasi momento. In questo modo Instagram fornisce una possibilità alternativa di avviare chat di gruppo. Gli utenti potranno quindi creare la propria chat partendo direttamente da una Storia. Una notizia che farà piacere a molti, dopo quella recente dell’introduzione della pubblicità nella sezione Esplora.

Instagram con una nota ha infatti fatto sapere che più del 50% degli utenti del social utilizza Esplora ogni mese: per questo la società ha annunciato che nei prossimi mesi introdurrà gli annunci pubblicitari nei feed di Esplora. Questa è una delle sezioni sicuramente perfette per scoprire nuovi contenuti sul social, fare acquisti e connettersi con le persone, brand e Creator. È il luogo dove vanno le persone quando vogliono vedere foto e video relativi ai loro interessi da account che non seguono.

Instagram sta puntando quindi sempre di più sulle Storie ma anche all’e-commerce, per una piattaforma che negli ultimi anni ha letteralmente cambiato faccia.