WhatsApp, Facebook e Instagram: ancora problemi

Filippo Vendrame,

Nuovi problemi per WhatsApp, Facebook e Instagram. Non si tratterebbe di un nuovo down ma di un problema comunque molto seccante. Secondo quanto stanno riportando gli utenti delle piattaforme, ci sarebbero problemi nella gestione della componente multimediale. In altri termini non si riuscirebbe a caricare le immagini o i video e nel caso di WhatsApp anche i messaggi vocali.

Non è chiaro quale possa essere la natura del problema ma secondo quanto riporta il noto sito Downdector che raccoglie le segnalazioni degli utenti, le criticità avrebbero colpito prevalentemente gli utenti europei.

L’auspicio è che i problemi vengano risolti quanto prima per far tornare alla normalità i servizi.

Aggiorneremo l’articolo non appena ci saranno novità.