Fortnite, i portali di Stranger Things nel gioco

Matteo Tontini,

In occasione dell’uscita della terza stagione di Stranger Things su Netflix, un evento a tema diventa disponibile in Fortnite, il celebre battle royale di Epic Games.

Non è una sorpresa che il colosso dello streaming desideri avvicinarsi al mondo dei videogiochi, lo dimostra anche Stranger Things 3 The Game, picchiaduro a scorrimento dal taglio rétro scaricabile proprio da oggi. L’evento cross-over con Fortnite è invece più mainstream e, se in un primo momento erano apparsi soltanto i gelati all’interno dei Grandi Magazzini a suggerimento della partnership tra Epic e Netflix, a rendere più chiara e concreta la collaborazione sono stati i portali per il Sottosopra. Interagendo con essi, i giocatori vengono trasportati in un luogo a caso dell’ambientazione, sebbene sia probabile che ci sarà di più in serbo per gli utenti.

Al momento non è chiaro quando prenderà il via l’evento, ma secondo alcuni rumor potrebbe essere ufficializzato entro l’ora di pranzo e cominciare alle 16:00 (ora italiana). La terza stagione di Stranger Things arriva a distanza di quasi due anni dalla seconda e racconta gli eventi verificatisi nell’estate del 1985 a Hawkins, cittadina immaginaria dell’Indiana. Lo show è un vero e proprio omaggio agli anni ’80, a partire dalle citazioni di film cult; gli showrunner hanno posto grande attenzione alla scenografia, ma anche alla tecnologia che ha caratterizzato quel periodo.

I portali comparsi in Fortnite sono come quello che Eleven, protagonista femminile della serie TV, ha chiuso grazie ai suoi poteri psichici al termine della season 2. Al momento sono semplicemente apparsi queste misteriose fessure interdimensionali, ma è possibile che presto si assisterà a una collaborazione più profonda che prenderà forma in skin di personaggi o in una modalità a tempo limitato. Sarebbe interessante se dovesse essere aggiunto un Demogorgone da combattere, inoltre.