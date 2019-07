WhatsApp fa bene alla salute, secondo uno studio

Candido Romano,

Fake news? Isolamento da social? No, secondo uno studio WhatsApp fa bene alla salute. Negli ultimi anni invece i social network, tra cui anche Facebook e Twitter sono stati spesso valutati da diversi studi scientifici come i luoghi virtuali perfetti per sviluppare ansie e vari malesseri. Lo studio dell’inglese Edge Hill University invece vede l’applicazione di messaggistica più famosa al mondo come uno strumento positivo.

I test di questo studio sono stati effettuati su 200 persone, 158 donne e 41 uomini con un’età media di 24 anni. Ne è emerso che coloro che hanno speso più tempo su WhatsApp si sono sentiti più vicini e connessi sia agli amici che alla famiglia con cui hanno intrattenuto rapporti sulle chat. Si parla anche di effetti secondari benefici, come l’aumento dell’autostima, un senso di solitudine minore e una consapevolezza maggiore di far parte di legami più duraturi.

Uno degli autori dello studio, il Dr Kaye, ha dichiarato:

C’è ancora molto dibattito sul fatto che passare il tempo sui social media sia dannoso per il nostro benessere, ma abbiamo scoperto che potrebbe non essere così negativo come pensiamo. Più tempo le persone passano su WhatsApp, più queste si sono relazionate tra loro, sentendosi vicine ai loro amici e familiari, oltre al fatto che hanno percepito queste relazioni come di buona qualità. Oltre a questo, le amicizie si sono dimostrate più strette: questo è correlato positivamente alla propria autostima e alla propria competenza sociale. Sembra proprio che usare WhatsApp per connettersi con i nostri amici più stretti sia favorevole per gli aspetti del nostro benessere.

Insomma avere un gruppo su WhatsApp con amici e parenti migliora i legami, anche se è bene ricordare che l’abuso potrebbe portare all’effetto contrario, cioè uno stress maggiore.