Project xCloud, mini console Xbox in sviluppo?

Filippo Vendrame,

Microsoft starebbe lavorando ad una mini console Xbox molto economica appositamente pensata per Project xCloud. Si tratterebbe di un prodotto ben differente dalle classiche console della società. Più nello specifico, secondo Brad Sams di Thurrott, la casa di Redmond starebbe sviluppando un prodotto specifico per permettere ai giocatori di poter sfruttare al meglio le potenzialità del futuro servizio di streaming dei giochi della società americana.

Secondo la fonte, questa mini console disporrebbe di un hardware di fascia bassa, molto basilare, che dovrebbe gestire alcune elaborazioni minime dell’ambiente di gioco. Ovviamente, il grosso dell’elaborazione sarebbe sempre gestito dai server cloud di Microsoft ma utilizzando questo prodotto l’esperienza di gioco dovrebbe risultare migliore visto che alcune operazioni, anche se minime, verrebbero gestite in locale e non in streaming.

Ovviamente, trattandosi di rumors devono essere presi come tali. Tuttavia, se questa mini console dovesse arrivare davvero, potrebbe rendere l’esperienza di gioco più semplice, a tutto vantaggio della qualità del servizio. Secondo la fonte, questa console dovrebbe costare tra i 60 e gli 80 dollari.

Sempre in tema Project xCloud, sembra che Microsoft abbia iniziato ad invitare alcuni Insider Windows e Xbox a testare il servizio di streaming dei giochi.

Trattasi di un segnale positivo perché è la prima volta che la società apre la sua piattaforma di giochi a utenti privati. Project xCloud dovrebbe debuttare pubblicamente in autunno, anche se manca una data ufficiale. Il servizio apparentemente supporta già oltre 2000 giochi.

Project xCloud punta a voler rivoluzionare il settore del gaming e le premesse ci sono tutte. Sicuramente nel corso delle prossime settimane arriveranno nuove informazioni proprio grazie ai primi tester privati del servizio.