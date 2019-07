SwiftKey per Android, nuova funzionalità Puppets

Luca Colantuoni,

Dopo aver acquisito l’azienda che sviluppava l’omonima tastiera virtuale per Android, Microsoft ha rilasciato numerosi aggiornamenti, ma l’ultimo è sicuramente il più divertente. In SwiftKey Beta è stata aggiunta la funzionalità che permette di creare i Puppets.

Gli utenti Apple conoscono sicuramente le Animoji introdotte con l’iPhone X. Si tratta di animali digitali che ripetono i movimenti della testa e le espressioni facciali dell’utente. I Puppets funzionano allo stesso modo, ma non vengono create mediante la fotocamera frontale 3D, come la TrueDepth dello smartphone Apple, in quanto solo pochi e costosi modelli Android hanno una tecnologia simile. La funzionalità integrata in SwiftKey Beta per Android sfrutta invece le reti neurali.

L’addestramento della rete neurale è stato effettuato con migliaia di immagini e video forniti da volontari. Il risultato finale è notevole. L’animale digitale (panda, dinosauro, gufo, gatto e cane) riconoscono correttamente le espressioni facciali, ad esempio quando l’utente apre la bocca o fa l’occhiolino. Dato che la tastiera è molto utilizzata, Microsoft ha giustamente integrato i Puppets, evitando l’installazione di altre app.

Per utilizzare la funzionalità e registrare una clip con una durata massima di 30 secondi è sufficiente toccare l’icona del panda della toolbar. La breve clip può essere inviata su WhatsApp e altri servizi di messaggistica o condivisa sui social network. Microsoft consiglia di usare Puppets in ambienti abbastanza luminosi. Non è noto quando verrà rilasciata la versione finale e quando arriverà anche su iOS.

Swiftkey è una delle tastiere più popolari in assoluto. L’app è stata scaricata oltre 300 milioni di volte e permette agli utenti di risparmiare 20 milioni di ore a settimana, grazie alla sua tecnologia predittiva.