Stranger Things 3 batte i record di Netflix

Marco Grigis,

La terza stagione di “Stranger Things” ha già battuto ogni record di visione per la piattaforma Netflix. È lo stesso colosso dello streaming a comunicarlo, in un messaggio condiviso su Twitter: a quattro giorni dal lancio degli ultimi 8 episodi, la produzione ambientata negli anni ’80 è lo show più visto di sempre.

Sono 40.7 i milioni di account che hanno avviato la riproduzione di almeno un episodio della terza stagione di “Stranger Things”, così come comunica Netflix. Di questi, ben 18.2 milioni di abbonati hanno già terminato tutti gli 8 episodi, confermando non solo il record di visione, ma stabilendo anche un primato sul fronte del binge-watching. Così ha spiegato il colosso approfittando della piattaforma Twitter:

40.7 milioni di account hanno visto lo show dal lancio globale lo scorso 5 luglio: più di qualsiasi altro film o serie nei suoi primi quattro giorni di disponibilità. E 18.2 milioni hanno già completato l’intera stagione.

Numeri che non stupiscono, in realtà, considerando come “Stranger Things” sia una delle produzioni originali Netflix più amate di sempre. Inoltre, l’attesa si è fatta più lunga del solito per gli appassionati: anziché un lancio autunnale nel 2018, infatti, il gruppo ha optato per una release estiva nel 2019, proprio poiché la terza stagione è ambientata nel luglio del 1985.

Non è nemmeno mancato un grande passaparola virale, con partnership con altre aziende per rendere il lancio di “Stranger Things” ancora più stupefacente: da Microsoft al pupazzo Uan di Bim Bum Bam, passando per molte altre aziende. Continua quindi il momento d’oro per il servizio di streaming video, dopo che qualche settimana fa la piattaforma ha segnato il traguardo dei 30 milioni di accessi per “Murder Mystery”, film con Jennifer Aniston e Adam Sandler.

Con questi risultati è praticamente ovvio che “Stranger Things” venga rinnovato per una quarta stagione, addirittura pare che il colosso sia già in trattativa per una quinta stagione.