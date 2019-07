Microsoft rilascia il Patch Tuesday di luglio 2019

Filippo Vendrame,

Puntuale come ogni mese, Microsoft ha rilasciato il Patch Tuesday di luglio 2019. Accanto ai nuovi aggiornamenti cumulativi dedicati a tutte le varianti di Windows 10 ancora oggi supportate, il gigante del software ha distribuito nuovi update di manutenzione per Windows 8.1 e Windows 7. Aggiornamenti che risolvono bug e vanno a chiudere criticità dal punto di vista della sicurezza.

Entrando nello specifico di questa nuova tornata di aggiornamenti, tutti coloro che dispongono di PC con a bordo Windows 7 SP1 o Windows Server 2008 R2 SP1, potranno scaricare ed installare la patch KB4507449. Il change log è molto scarno ma evidenzia, comunque, alcuni interventi importanti. Disponibile anche un update dedicato esclusivamente alla sicurezza ed identificato dal codice KB4507456. Si evidenzia, inoltre, che Microsoft terminerà il supporto a Windows 7 tra circa 6 mesi. Gli utenti in possesso di questi PC devono iniziare seriamente a pensare ad effettuare il passaggio a Windows 10.

Per chi dispone di PC con a bordo Windows 8.1 o Windows Server 2012 R2, Microsoft ha rilasciato la patch KB4507448. Anche in questo caso il change log non è particolarmente lungo ma mette comunque in evidenza alcuni interventi importanti. Disponibile anche un aggiornamento dedicato alla sola sicurezza identificato dal codice KB4507457.

I più curiosi possono andare a leggere le note di rilascio degli aggiornamenti direttamente dal sito di supporto di Microsoft. Vista l’importanza di questi aggiornamenti, il suggerimento è quello di andarli a scaricare quanto prima attraverso il canonico canale di Windows Update.

Al termine dell’installazione, il computer chiederà di essere riavviato per rendere effettive le modifiche apportate.