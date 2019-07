Windows 10, tanti nuovi aggiornamenti a luglio

Filippo Vendrame,

Per il Patch Tuesday di luglio 2019, Microsoft ha rilasciato una serie di aggiornamenti cumulativi per tutte le versioni di Windows 10 supportate. Trattasi di aggiornamenti di manutenzione che vanno a risolvere bug e problemi di sicurezza. Nessuna nuova funzionalità viene implementata. Entrando nello specifico, chi dispone di Windows 10 May 2019 Update può scaricare ed installare la patch KB4507453. Il change log non è lunghissimo ma Microsoft è intervenuta per risolvere diversi problemi del suo sistema operativo.

Chi dispone, invece, di PC con a bordo Windows 10 October 2018 Update potrà scaricare ed installare la patch KB4507469 che risolve una serie di problemi anche di sicurezza. Per i PC con installato Windows 10 April 2018 Update, il gigante del software ha rilasciato la patch KB4507435. In questo caso il change log è più modesto ma sono stati risolti diversi problemi anche di sicurezza. Per Windows 10 Fall Creators Update, solo versioni Enterprise e Education, è disponibile la patch KB4507455.

Invece, per Windows 10 Creators Update, Microsoft ha distribuito la patch KB4507450. La serie di aggiornamenti continua con la patch KB4507460 dedicata ai PC con a bordo Windows 10 Anniversary Update. Infine, per la primissima versione di Windows 10 (solo LTSC), la casa di Redmond ha distribuito la patch KB4507458.

Trattasi tutti di aggiornamenti importanti visto che vanno a risolvere anche problemi di sicurezza. Proprio per questo, il suggerimento è quello di andarli a scaricare il prima possibile attraverso il canonico canale di Windows Update. Si evidenzia che alla fine del processo di installazione, Windows 10 segnalerà di dover riavviare il PC per rendere effettive le modifiche apportate.

Grazie a questi update, Microsoft migliora la sicurezza e l’esperienza d’uso del suo sistema operativo.