Triboo, bene le vendite online nei saldi estivi

Filippo Vendrame,

La stagione dei saldi estivi parte bene per il mercato delle vendite online e questo lo sa molto bene Triboo, Gruppo attivo nel settore dell’E-Commerce e dell’Advertising digitale, quotato sull’MTA, che ha iniziato questa particolare fase dell’anno con risultati molto positivi. Infatti, dallo scorso 20 di maggio, gli store gestiti dal Gruppo, a livello globale, hanno registrato vendite (Gross Merchandise Value) in crescita del +46% rispetto allo stesso periodo del 2018. In crescita del +16% anche lo scontrino medio degli acquisti.

Manuela Figini, Direttore della Divisione E-Commerce del Gruppo, ha così commentato questi risultati:

I risultati raggiunti durante le prime settimane di saldi di questa stagione confermano la capacità di Triboo di supportare i propri partner grazie al consolidato know-how e ad un’execution estremamente efficiente. I brand che si affidano a Triboo possono contare su piattaforme tecnologiche all’avanguardia, un network integrato di servizi, una continua innovazione dell’offerta oltre ad un’infrastruttura logistica ulteriormente rafforzata dalla recente partnership strategica con Arvato Italia (Gruppo Bertelsmann).

Questi dati emersi durante i saldi estivi 2019, ancora in corso, sono la dimostrazione del focus sempre maggiore del Gruppo sulla divisione E-Commerce e Digital Marketing, con particolare riferimento al settore “Fashion & Luxury Goods”, area in crescita, come confermato dall’ingresso di nuovi partner internazionali.

Gli store online di Triboo hanno ricevuto ordini da clienti provenienti da ogni parte del mondo, perfino dall’isola di Kyushu nella città di Fukuoka in Giappone. Il tutto facendo leva su una logistica impeccabile, su un servizio puntuale ed efficiente e sulla presenza internazionale del Gruppo, che sempre più si posiziona come uno dei leader nella gestione degli store online e delle attività digitali.

Ad oggi, Triboo può contare su team altamente qualificati che operano anche dalle nuove sedi di Madrid, Shanghai e Londra, con un expertise nelle diverse aree del digitale, in grado di accompagnare i brand nel processo di digitalizzazione a 360°, supportandoli attraverso una vasta gamma di servizi che spaziano dalla logistica al digital marketing, dal photo shooting alla SEO.