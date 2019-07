Twitter down in tutto il mondo

Filippo Vendrame,

Serata di passione per Twitter. Il social network è down in tutto il mondo. Per gli utenti è impossibile postare nuovi messaggi e leggere quelli già condivisi. Dopo i problemi occorsi a Instagram, Facebook e WhatsApp, questa volta i problemi sono capitati a Twitter.

Come evidenzia Downdector, i problemi sono diffusi un po’ in tutto il mondo. Non sono chiari i motivi del problema tecnico ma l’auspicio è che il servizio possa tornare operativo quanto prima.

Aggiornamento 22.03

Twitter ha riferito di aver individuato il problema e di stare lavorando per risolverlo. Già adesso una parte degli iscritti ha ripreso a poter accedere al social network.