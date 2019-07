Molfetta viaggia a 1 Gbps grazie a Open Fiber

Filippo Vendrame,

Molfetta fa un salto nel futuro grazie alla rete di Open Fiber che permetterà ai cittadini ed alle aziende di poter accedere ad Internet con velocità sino a 1 Gbps. Attraverso un comunicato stampa, la società guidata da Elisabetta Ripa fa sapere di aver già iniziato i lavori per la posa della rete in fibra ottica che raggiungerà 30 mila unità immobiliari. L’investimento complessivo ammonterà a 7,2 milioni di euro.

Centro e periferie saranno coperte da una rete di telecomunicazioni a banda ultralarga capillare, realizzata con la tecnologia FTTH, in grado di assicurare a cittadini e imprese accesso al web a prestazioni inedite. Questo progetto è frutto della sottoscrizione di un accordo tra il sindaco Tommaso Minervini, il regional manager Puglia di Open Fiber Ugo Falgarini e il field manager di Open Fiber Giovanni Cassano. I lavori dureranno circa 18 mesi. Per limitare i disagi per i cittadini, i lavori di cablatura prevedono il riuso di cavidotti e infrastrutture di rete già esistenti: l’infrastruttura integralmente in fibra ottica si estenderà infatti per poco più di 130 chilometri, 61 dei quali realizzati attraverso il riutilizzo di reti aeree e interrate già presenti in città. Come nei cantieri aperti in tutta Italia, gli scavi saranno comunque effettuati privilegiando metodologie innovative e a basso impatto ambientale.

Open Fiber, si ricorda, è un operatore wholesale only. Questo significa che una volta completata la rete, non fornirà direttamente l’accesso ad Internet ai cittadini e alle aziende. I servizi di connettività saranno offerti dai suoi partner commerciali.

Ugo Falgarini, regional manager Puglia di Open Fiber:

Una rete integralmente in fibra ottica permette di abilitare servizi a prova di futuro che vanno a beneficio dell’intera collettività: la telemedicina, il telelavoro, l’educazione a distanza, l’Industria 4.0, la videosorveglianza ad altissima definizione, la domotica, l’Internet of Things sono solo alcuni degli esempi possibili. Siamo quindi di fronte a passaggio fondamentale verso la Gigabit Society che l’amministrazione comunale di Molfetta ha immediatamente recepito. L’intervento è del resto interamente a carico di Open Fiber, senza alcun tipo di esborso per le casse pubbliche.