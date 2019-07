Windows 10, inizia la rimozione del vecchio Edge

Filippo Vendrame,

Microsoft sta lavorando già da un po’ di tempo al nuovo browser Edge basato su Chromium, un browser radicalmente nuovo che punta ad offrire un’esperienza d’uso migliore e più completa. Lo sviluppo procede bene e gli interessati possono già provarlo liberamente all’interno dei loro PC Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 e computer Mac. Pertanto, non sorprende il fatto che la società stia pianificando di eliminare la vecchia versione del browser Edge, attualmente fornita con Windows 10.

Del resto, una volta che il nuovo browser sarà pronto, quello vecchio è destinato a sparire anche se al momento non è disponibile una timeline precisa. Lo sviluppatore Rafael Rivera, all’interno della build Insider build 18936 di Windows 10 20H1, ha trovato le prime tracce di rimozione del vecchio browser Edge. Quanto scoperto è interessante. Più nello specifico, se il sistema operativo rileverà la presenza del nuovo Edge basato sul Chromium, semplicemente andrà a nascondere l’app del vecchio Edge. Non una vera rimozione, dunque, ma un prima passo per rendere il nuovo Edge il browser definitivo di Windows 10.

Molto probabilmente, si tratta di una soluzione provvisoria fino all’arrivo del nuovo browser in forma definitiva. Lo sviluppo di Edge sembra, quindi, procedere come da tabella di marcia. Accanto agli affinamenti che continuamente il gigante del software rilascia con le build di sviluppo del nuovo Edge, adesso arrivano anche le prime modifiche al sistema operativo per dare priorità a questo nuovo browser e per mettere da parte quello vecchio che, a questo punto, ha davvero i mesi contati.

Nel corso dei prossimi mesi sicuramente se ne saprà di più mano a mano che Windows 10 20H1 e il nuovo Edge evolveranno.