Word per Android: 1 miliardo di installazioni

Filippo Vendrame,

Il progetto di Microsoft di portare il suo ecosistema software anche al di fuori di Windows sembra dare decisamente i suoi frutti. L’applicazione Word per Android, infatti, ha tagliato il traguardo del miliardo di installazioni. Nel maggio del 2018, l’app aveva già raggiunto il mezzo miliardo di installazioni. Con circa 2 miliardi di smartphone Android in uso, ciò significa che circa la metà di tutti questi device dispone di quest’applicazione della casa di Redmond.

Con solo 1,5 miliardi di macchine Windows in uso, questo suggerisce che presto ci saranno più utenti di Word su Android che sul desktop. E se nel conteggio si includesse sin d’ora iOS, probabilmente, già adesso ci sarebbero più utenti mobile che di quelli desktop. Microsoft ha sicuramente beneficiato del fatto che alcuni produttori, come Samsung, preinstallano la suite Office suoi loro dispositivi. Ma questo non è sicuramente l’unico motivo del successo dell’app visto che sul Play Store dispone di un punteggio molto alto, segno evidente dell’apprezzamento da parte degli utilizzatori.

Word fa parte della suite Office che è molto apprezzata su Android per il suo funzionamento. Sebbene le altre app della suite presentino numeri di installazioni minori, mettono comunque in evidenza come il gigante del software proponga ai suoi utenti Android soluzioni di qualità per la produttività.