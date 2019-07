Instagram, una notifica prima del ban dell’account

Filippo Vendrame,

Instagram ha annunciato importanti novità per quanto riguarda la sua Normativa sulla disabilitazione dell’account. Entrando nello specifico di queste modifiche, il social network evidenzia che l’obiettivo è quello di rendere la sua piattaforma un luogo solidale per tutti. Proprio per questo, le novità introdotte consentiranno di rilevare e rimuovere velocemente gli account che violano ripetutamente le regole.

Adesso, oltre a rimuovere gli account con una determinata percentuale di contenuti non conformi, Instagram sarà in grado di rimuovere gli account con un certo numero di violazioni in un determinato intervallo di tempo. Grazie a questa novità, il social network sarà in grado di applicare le normative in modo più coerente. Ma le novità non si esauriscono qui.

Instagram sottolinea di aver introdotto una nuova procedura di notifica per aiutare le persone a comprendere se il loro account è a rischio disabilitazione. Questo significa che questa notifica consentirà di fare ricorso in caso di rimozione di contenuti per nudità e pornografia, bullismo e intimidazioni, incitamento all’odio, vendita di sostanze stupefacenti e terrorismo.

In caso la rimozione fosse stata fatta per errore e viene presentato un ricorso da parte dell’utente coinvolto, la violazione verrà rimossa dai record dell’account.

Instagram, al riguardo, ci tiene a sottolineare di aver sempre dato alle persone la possibilità di fare ricorso per gli account disabilitati tramite il Centro assistenza. Nei prossimi mesi questa esperienza sarà disponibile direttamente all’interno di Instagram.

Infine, il social network evidenzia che queste novità sono un passaggio molto importante per il miglioramento delle normative e per la sicurezza e la solidarietà sulla piattaforma.