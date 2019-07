TikTok cambia e assomiglia sempre più ad Instagram

Candido Romano,

TikTok sta lavorando a un grosso aggiornamento e il suo design pare somigliare sempre più a Instagram. L’app si prepara a introdurre una serie di nuove funzioni e un collegamento diretto con WhatsApp, Google e Facebook. A scoprire le ultime novità della quarta applicazione più scaricata nell’ultimo periodo è stata Jane Manchun Wong, specialista di reverse engineering che spesso anticipa le novità del app del momento.

Tik Tok ecco quali sono le novità in arrivo

Tra le nuove funzioni di TikTok la più importante è sicuramente legata alla pagina Per Te, che viene generata in modo automatico dall’algoritmo che studia le preferenze dell’utente. Presto gli utenti dell’applicazione si ritroveranno una griglia per i video molto simile a quella della pagina Esplora di Instagram. In questo modo tutti potranno accedere ad una visione completa dei contenuti che potrebbero essere di proprio interesse e sarà possibile fare tap solo sui video che si vogliono guardare.

TikTok is working on grid feed layout. It works like Instagram's Explore feed pic.twitter.com/gnhaRyiSx2 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) July 18, 2019

Inoltre tra le nuove funzioni farà il suo ingresso il tasto Scopri sulla homepage, che invece andrà a sostituire il tasto cerca. La nuova funzione sarà rappresentata da un’icona con le sembianze di una persona. Questa funzione potrebbe rivelarsi molto utile soprattutto per gli influencer e Vip, perché in questo modo potrebbero acquisire nuovi follower.

Tra le novità è compreso anche il conteggio dei like sulle pagine dei suoni, hashtag o download dei video. Verrà semplificata la condivisione sugli altri social come quella dei video su WhatsApp, ma il proprio account potrà anche essere associato alla propria utenza di Google, oppure a Facebook. Gli utenti potranno usufruire di uno switch tra più account personali proprio come già avviene su Instagram. I prossimi aggiornamenti di TikTok si concentreranno soprattutto sull’interazione, evidenzieranno i profili di alta qualità e stimoleranno la competizione tra gli iscritti mostrando i like. Un portavoce ha declinato un commento sulle novità, ma ha comunque che la società sta lavorando a queste novità.