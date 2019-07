Microsoft aggiorna Windows 10 October 2018 Update

Filippo Vendrame,

Microsoft continua nel suo lavoro di migliorare Windows 10. Nella serata di ieri, la casa di Redmond ha distribuito un nuovo aggiornamento dedicato a Windows 10 October 2018 Update. Come noto, il gigante del software non attende più ricorrenze specifiche come il Patch Tuesday per rilasciare nuovi update dedicati al suo sistema operativo di punta. Nel corso del mese di luglio, per esempio, questo è il secondo aggiornamento cumulativo che Windows 10 October 2018 Update riceve.

Per aggiornamento cumulativo o qualitativo, si intende un pacchetto che va a correggere eventuali bug e problemi di sicurezza. Niente nuove funzionalità quindi, ma solamente la correzione di tanti piccoli problemi. Il change log di questo nuovo update identificato dal codice KB4505658 che porta il numero della build del sistema operativo alla versione 17763.652 è davvero molto lungo, segno che Microsoft ha lavorato molto per affinare questa variante del suo sistema operativo che in passato ha avuto molti problemi.

Gli interventi hanno toccato diverse aree del sistema operativo e i più curiosi possono approfondire le modifiche apportate a Windows 10 direttamente dal sito di supporto del sistema operativo.

Come al solito, questo aggiornamento è facoltativo. Questo significa che gli utenti che dovessero decidere di non installarlo, lo riceveranno direttamente con il Patch Tuesday del prossimo mese di agosto. In ogni caso, vista la moltitudine di affinamenti apportati, il suggerimento è quello di andarlo a scaricare quanto prima attraverso il canonico canale di Windows Update.

Al termine dell’installazione sarà richiesto di riavviare il PC per rendere effettive le molte modifiche apportate.