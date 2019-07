Microsoft Edge, nuovo pulsante “mostra password”

Filippo Vendrame,

Microsoft molto presto introdurrà il pulsante “mostra password” all’interno del suo nuovo browser Edge basato su Chromium. Trattasi di un comodo pulsante che permette di vedere in chiaro la password digitata. In molte situazioni, soprattutto quando si devono immettere stringhe lunghe, è un’opzione davvero utile per evitare errori. La casa di Redmond è sempre stata favorevole a questa funzionalità tanto da averla resa disponibile all’interno di molte sue app come nell’attuale Edge.

Ma anche il suo futuro browser basato su Chromium, presto disporrà di questa opzione. La conferma arriva da un commit all’interno di Chromium Gerrit inserito proprio da un dipendente di Microsoft. La funzione è attualmente in fase di sviluppo, ma quando sarà pronta è probabile che all’interno del campo delle password appaia un’icona a forma di occhio. Facendo clic su di essa verrà visualizzata la password in chiaro. Naturalmente, questa opzione non funzionerà con le password memorizzate che utilizzano il riempimento automatico.

Ma l’aspetto più interessante è che questa novità, visto che sarà implementata a livello di Chromium, sarà disponibile non solo per il nuovo Edge ma anche per tutti gli altri browser che poggiano sulla stessa base. Dunque, Chrome, Opera e Vivaldi, giusto per citare i più famosi.

Non ci sono tempistiche ufficiali sull’arrivo di questa funzione ma con buona probabilità potrebbe arrivare all’interno della versione 78 di Chromium e dunque tra qualche settimana.

Quanto emerso, è molto più importante del valore di questa novità in quanto mette in evidenza come Microsoft stia lavorando attivamente per migliorare Chromium, un lavoro che avrà riflessi positivi su tutti i browser che utilizzano questa piattaforma.