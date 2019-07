WhatsApp uscirà su milioni di feature phone KaiOS

Candido Romano,

WhatsApp arriverà presto su milioni di feature phones: questo è il centro dell’accordo tra KaiOS Technologies e Facebook. Con un annuncio su sito ufficiale, KaiOS ha fatto sapere che l’app di messaggistica istantanea più famosa al mondo sarà disponibile nel KaiStore per i cellulari feature phone che lo supportano. Si tratta di dispositivi dotati di un’esperienza più semplice ed economica rispetto agli smartphone, ma che non rinunceranno più all’app di messaggistica del colosso di Menlo park.

Ci sono però dei requisiti tecnici per l’utilizzo di WhatsApp su questi telefoni: potrà essere messo in download da coloro che hanno un feature phone KaiOS con almeno 256 MB di memoria RAM. La disponibilità partirà dal terzo trimestre del 2019, ma in ogni caso WhatsApp sarà preinstallato su tutti i nuovi terminali KaiOS.

Già dal 2018 l’app di messaggistica è disponibile, almeno per il mercato indiano, sui modelli JioPhone e JioPhone 2. Successivamente è arrivato il turno di Nokia 8110 4G prima in India e poi in Italia dalla scorsa primavera. Con questo annuncio però si prevede una diffusione ancora maggiore di WhatsApp, perché potenzialmente arriverà su milioni di dispositivi che prima non potevano avere accesso all’applicazione.

Continua e quindi si potenzia la partnership tra KaiOS e il colosso di Mark Zuckerberg: in passato lo stesso client di Facebook è stato reso disponibile per i dispositivi con KaiOS in Europa, Africa, India e per i paesi dell’Asia Pacifico. In particolare l’app per KaiOS supporta anche le chiamate che ovviamente la messaggistica, con tanto di sistema di crittografia end-to-end, proprio come nella versione smartphone. Matt Idema, COO di WhatsApp, ha dichiarato:

KaiOS è stato un partner fondamentale nell’aiutarci a portare la messaggistica intelligente ​​sui feature phone di tutto il mondo. Fornire WhatsApp su KaiOS aiuta a colmare il divario digitale per connettere amici e familiari in modo semplice, affidabile e sicuro.