Office Online si chiamerà semplicemente Office

Filippo Vendrame,

Microsoft ha deciso che rinominerà le sue app di Office Online eliminando il suffisso “Online”. La suite Web per la produttività si chiamerà, quindi solamente Office. Pertanto, le app verranno ora denominate “Word“, “Excel” e “PowerPoint” anziché “Word Online“, “Excel Online” e “PowerPoint Online“. La società afferma che il cambiamento riflette la mancanza della necessità di utilizzare suffissi particolari, visto che la suite si è evoluta per fornire l’accesso ai servizi all’interno di più piattaforme.

La società aggiunge che, al fine di evitare confusione, utilizzerà il termine “Office per il Web” per fare riferimento alle app sul Web. Una scelta già adottata per altre soluzioni. Si pensi, per esempio, a Office per Mac o a Office per Android e così via. Un modo, dunque, per distinguere le varie versioni di Office anche se questo non sarà il brand ufficiale utilizzato sul prodotto.

Naturalmente, il rebranding si applica solo alle app di Office e non influisce su altri prodotti Web come Exchange Online, SharePoint Online, Project Online e Office Online Server. Le modifiche dovrebbero iniziare a essere distribuite agli utenti “relativamente presto”. Prima, infatti, dovranno essere effettuate le opportune modifiche a livello di guide e di contenuti tecnici e di marketing.

Le app Web di Office sono state di recente migliorate per garantire una migliore esperienza d’uso da parte degli utenti della casa di Redmond. Per esempio, le app hanno ricevuto un restyling grafico e alcune nuove funzionalità.

Vista l’attenzione di Microsoft verso una versione alleggerita di Windows per dispositivi con schermi più piccoli, non sarebbe strano vedere la società “rimpacchettare” queste app Web come PWA per offrirle a questi dispositivi.