Amazon, gli ebook si possono regalare

Filippo Vendrame,

Giusto in tempo per le ferie estive, Amazon ha deciso di lanciare un’iniziativa molto interessante per tutti i suoi clienti. A partire dalla giornata di oggi, i clienti Amazon.it potranno non solo acquistare un ebook da fruire sul proprio Kindle ma anche regalarne uno ad un amico.

Come regalare un ebook

Regalare un ebook su Amazon.it è davvero molto semplice. Tutto quello che gli utenti dovranno fare è trovare l’ebook da voler regalare e cliccare poi sul pulsante “Acquista per altri” che si trova nella pagina del libro digitale. Gli amici che riceveranno in regalo l’ebook, troveranno un link da cui poter scaricare il loro “dono”. Tutto, dunque, molto semplice e veloce. Vale la pena ricordare che gli ebook di Amazon possono essere letti non solo sui dispositivi Kindle ma anche sui tablet Fire e all’interno dell’app Kindle per computer e per dispositivi iOS ed Android.

Amazon offre anche una serie di funzionalità avanzate per arricchire l’esperienza di lettura. Per esempio, sarà possibile personalizzare il proprio stile di lettura, selezionando le dimensioni e il tipo di carattere, i colori di sfondo e molto altro. Oppure, sarà possibile condividere citazioni e suggerimenti. Gli utenti potranno ispirare o divertire i loro amici condividendo citazioni e suggerimenti sui libri che più piacciono.

Una novità interessante che arriva nel momento giusto dell’anno quando in vacanza molte persone amano rilassarsi leggendo un buon libro sotto l’ombrellone al mare o al fresco in montagna.