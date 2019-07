Instagram e beneficenza, arriva adesivo donazioni

Candido Romano,

Le Storie Instagram sono sempre più popolari, ma da oggi 30 luglio possono diventare anche un mezzo utile per fare beneficenza. La società ha reso infatti disponibile anche in Italia l’adesivo per le donazioni. Con questo semplice strumento gli utenti sono ora in grado di raccogliere fondi per cause specifiche. Le donazioni su Instagram erano state già scovate lo scorso febbraio da Jane Manchun Wong, esperta che riesce a trovare in anticipo tutte le funzioni del futuro dei social media.

Ora però è ufficialmente disponibile per tutti e funziona proprio come su Facebook, infatti il 100% delle donazioni vengono trasferite all’organizzazione scelta dall’utente. In particolare però su Instagram le donazioni passano dalle Storie, quindi hanno ognuna una durata di 24 ore. Tutte le organizzazioni che rientrano tra i requisiti sulla piattaforma possono creare una Storia, aggiungere l’adesivo donazioni e in questo modo raccogliere i fondi necessari a una determinata campagna.

Come inserire questo adesivo donazioni all’interno delle Storie Instagram? farlo è molto semplice: bisogna innanzitutto creare una Storia. A questo punto basta selezionare l’icona degli adesivi e scegliere quello donazioni. L’utente può poi selezionare l’organizzazione no profit che vuole supportare e poi condividere la raccolta dei fondi.

Chi vorrà avrà però solo 24 ore di tempo per donare. Chiaramente l’organizzazione no profit può ricevere il denaro solo se si registra come tale su Instagram e inoltre deve essere abilitata ai pagamenti su Facebook. Il profilo Instagram dell’organizzazione, che deve essere di tipo aziendale, deve necessariamente essere collegato a quello Facebook: si può fare accedendo all’help center su Instagram.

Ora non resta che iniziare a donare, se si ha davvero a cuore una causa particolare, lo si può fare anche sul social delle immagini.