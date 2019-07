Windows 10 May 2019 Update raddoppia la presenza

Filippo Vendrame,

Finalmente, Windows 10 May 2019 Update inizia ad accelerare la sua diffusione, raddoppiando nel mese di luglio la sua presenza. AdDuplex ha infatti rilasciato la consueta fotografia mensile dello stato di diffusione di Windows 10. I numeri del mese di luglio sono decisamente molto interessanti. I dati più significativi riguardano proprio l’ultima declinazione di Windows 10 che è passata dal 6,3% all’11,4% di market share.

Trattasi di un quasi raddoppio dovuto al fatto che l’aggiornamento è oggi generalmente disponibile su tutti i PC Windows 10. Il tasso di crescita non è rapidissimo come successo in passato ma questo non deve stupire visto che Microsoft ha cambiato le sue policy di aggiornamento. Infatti, i grandi aggiornamenti funzionali non vengono più forzatamente installati sui PC. Saranno gli utenti a scegliere se installarli. L’aggiornamento automatico avviene solamente se la versione di Windows 10 in esecuzione si sta avvicinando alla fine del supporto.

Per quanto concerne, invece, le altre declinazioni del sistema operativo della casa di Redmond, non ci sono grandi variazioni rispetto al precedente report. Windows 10 April 2018 Update è sempre la variante di Windows 10 più diffusa con il 53,7%. Un dato, però, in calo rispetto al 58% del precedente report.

Windows 10 October 2018 Update, invece, si assesta al 29,7% rispetto al 30% della precedente rilevazione. Piccole variazioni, invece, per le più vecchie versioni di Windows 10.

In sintesi, una fotografia dello stato di diffusione di Windows 10 sempre molto interessante che finalmente vede Windows 10 May 2019 Update incrementare la sua presenza all’interno dei PC Windows.

Viste le nuove policy di aggiornamento, però, ben difficilmente questa variante del sistema operativo potrà ottenere i risultati in termini di diffusione di alcune delle vecchie varianti di Windows 10.