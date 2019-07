Windows 10 si potrà reinstallare dal cloud

Filippo Vendrame,

Molto presto, gli Insider potranno reinstallare Windows 10 dal cloud. Tutti coloro che utilizzano un computer Mac sanno che in caso di danneggiamento del sistema operativo o di eliminazione di una partizione, riavviando il computer appare la possibilità di poter scaricare da Internet la versione di MacOS del computer per procedere, poi, alla sua reinstallazione. Una soluzione molto comoda che gli utenti Windows non hanno mai avuto a disposizione.

Anzi, le procedure di reinstallazione sono sempre complesse, soprattutto a causa della frammentazione dei produttori. Windows 10 ha una funzione integrata per ripristinare il PC utilizzando un’immagine sul dispositivo, ma ciò può essere problematico se si utilizza una build di Windows Insider o se l’immagine viene danneggiata. È possibile scaricare una copia di Windows 10 dal sito di Microsoft ma se si cercano i driver del proprio PC il tutto risulta estremamente difficoltoso. Spesso bisogna ricorrere anche al sito di supporto del proprio produttore per ottenere un’immagine per il ripristino. Ma se il produttore è piccolo, spesso l’immagine non viene nemmeno rilasciata.

Sembra che Microsoft abbia un’idea per risolvere questo problema. Come scoperto da WalkingCat, sarà data la possibilità di poter scaricare Windows 10 dal cloud o ripristinare il sistema operativo da un’immagine locale.

Possibile che usando l’opzione del download dal cloud, gli utenti andranno a scaricare l’ultima versione di produzione di Windows 10 disponibile, anziché quella che si sta utilizzando nel caso degli Insider. Potrebbe essere un modo semplice per uscire dalle anteprime di Windows Insider del Fast Ring. Potrebbe anche essere un modo semplice per eseguire un’installazione pulita durante l’aggiornamento da una versione precedente a una nuova.

Questa novità si trova all’interno di Windows 10 201H1 build 18950 che non è ancora nelle mani degli Insider. Quando sarà resa disponibile si capirà meglio il funzionamento di questa novità.