Facebook, Netflix e Disney, nuovo dispositivo TV?

Candido Romano,

Pare che Facebook stia lavorando a un nuovo dispositivo “TV chat”, come viene per ora definito, secondo le indiscrezioni lanciate da The Information. Il gigante dei social network avrebbe preso contatti con i colossi dello streaming, cioè Netflix, Disney, Hulu, Amazon e altre media company, per far mettere a disposizione i rispettivi servizi di streaming su questo nuovo dispositivo proprietario, che potrebbe permettere di fare videochiamate dalla televisione e molto altro.

I rumor parlano di un prodotto che Facebook lancerà in autunno e che utilizzerà la stessa tecnologia alla base di Portal, lo schermo per le videochat che però non pare abbia riscosso molto successo di pubblico (forse per i timori sulla privacy?). C’è già un nome in codice per i nuovo prodotto, cioè Catalina (curiosamente si chiama come la nuova versione del sistema operativo per i Mac di Apple).

Questa “TV chat” verrà lanciata con un telecomando e altri servizi del tutto simili ad Apple TV. Pare che non avrà uno schermo come Portal, che è definito proprio smart display ed in grado di ospitare le video chat di Messenger e Facebook, con tanto di telecamera che segue il soggetto.

Facebook e tutte le altre media company hanno declinato qualsiasi tipo di commento, quindi per ora questa si può classificare come semplice indiscrezione. Pare che comunque Catalina non sia dotato di schermo: abiliterà le chat del colosso dei social sulla TV? Questa è solo un’ipotesi, del resto la televisione è forse l’unico strumento su cui quasi nessuno, almeno per ora, usa i social o le videochiamate.

Con un dispositivo ibrido del genere Facebook potrebbe diventare così ancora più pervasivo, per estendere i social e i suoi sistemi di chat praticamente su qualsiasi piattaforma.