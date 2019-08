WhatsApp Blocca Contatto: come funziona

Candido Romano,

WhatsApp è uno strumento molto utile per rimanere in contatto con la famiglia o con gli amici. Certe volte però si sente il bisogno di bloccare un contatto sulla piattaforma di messaggistica istantanea. I motivi possono essere i più disparati: evitare di ricevere troppe notifiche, oppure bloccare sia i messaggi, le chiamate che gli aggiornamenti da determinati contatti.

WhatsApp Blocca Contatto, la procedura

Per bloccare un contatto su WhatsApp si possono seguire due procedure distinte: la prima dalla schermata principale appena si accede all’app, la seconda direttamente dalla chat con il contatto che si vuole bloccare. Per bloccare un contatto con la prima procedura:

Aprire WhatsApp, toccare l’icona del Menù (quella con i tre puntini verticali), poi selezionare Account, poi Privacy e infine Contatti bloccati

A questo punto toccare l’icona Aggiungi, cioè quella dell’omino

Cercare il contatto da bloccare, selezionarlo e il gioco è fatto

Per bloccare un contatto WhatsApp direttamente dalla chat:

Entrare nella chat con il contatto che si desidera bloccare

Toccare Menù (quella con i tre puntini verticali), poi selezionare la voce Altro, poi Blocca

Si aprirà un pop-up per confermare il blocco, annullare o bloccare e segnalare

Infine si può anche bloccare un numero sconosciuto, per farlo bisogna entrare nella chat di questo numero non in rubrica. Toccare Blocca e poi di uovo la stessa voce per confermare.

Se si è bloccato un contatto per errore, c’è comunque la possibilità di sbloccarlo. Per farlo bisogna seguire una procedura simile:

Aprire WhatsApp, toccare Menù, poi Impostazioni, Account, Privacy e scorrere in basso per selezionare la voce Contatti Bloccati

Entrare nella sezione e selezionare il contatto che si vuole sbloccare tenendo premuto sul nome

Toccare Sblocca: in questo modo si ripristinerà la possibilità di scambiarsi messaggi, chiamate e vedere gli aggiornamenti allo stato.