Catalogo Infinity: serie TV e film agosto 2019

Matteo Tontini,

Il periodo estivo è un po’ piatto per il piccolo schermo, ma anche per le piattaforme streaming. Ci sono sempre interessanti contenuti che vengono aggiunti, certo, però è da settembre che le produzioni più interessanti riprendono il via. Neppure il catalogo Infinity di agosto 2019 propone film e serie TV all’ultimo grido, ma c’è sempre qualcosa che potrebbe gustare agli abbonati.

Tra le uscite più rilevanti di agosto si annoverano Aquaman (su Infinity Premiere) e Shazam!, quest’ultimo a disposizione soltanto di coloro che possiedono un televisore compatibile con il 4K. Di seguito è possibile dare un’occhiata al calendario delle uscite Infinity di agosto 2019.

Buona lettura.

Catalogo Infinity: uscite di agosto 2019

1 Agosto

Marlon 2 (serie TV): Seconda stagione della sit-com statunitense che segue le vicende di una coppia divorziata decisa a mantenere un rapporto di amicizia per il bene dei propri figli.

(serie TV): Seconda stagione della sit-com statunitense che segue le vicende di una coppia divorziata decisa a mantenere un rapporto di amicizia per il bene dei propri figli. X-Men: l’inizio (film): Uscito nel 2011, è il primo film della tetralogia prequel della principale saga cinematografica dedicata agli X-Men.

(film): Uscito nel 2011, è il primo film della tetralogia prequel della principale saga cinematografica dedicata agli X-Men. Shazam! (film): Distribuita lo scorso aprile, la pellicola vede Zachary Levi nei panni di Shazam in un’avventura che rappresenta la settima iterazione del DC Extended Universe.

North Country – Storia di Josey (film): Drammatico del 2005 che racconta la vera storia del caso giudiziario Jenson v. Eveleth Taconite Co.; a interpretare la protagonista una grandiosa Charlize Theron.

2 Agosto

Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie (film): Secondo capitolo della saga reboot del 2011 incentrata su Cesare e la sua comunità di scimmie intelligenti.

(film): Secondo capitolo della saga reboot del 2011 incentrata su Cesare e la sua comunità di scimmie intelligenti. La Prima Pietra (film): Commedia italiana incentrata su una scuola elementare di Roma, che porta a galla intolleranze ed egoismi nascosti per perbenismo in seguito a una finestra rotta e una recita natalizia.

8 Agosto

Step Up: All In (film): Quinto capitolo della serie Step Up, uscito nel 2014, vede la partecipazione di quasi tutti i protagonisti dei film precedenti.

11 Agosto

Il ragazzo della porta accanto (serie TV): Thriller del 2015 con con Jennifer Lopez, segue la storia di una bellissima insegnante da poco separatasi con il marito che incontra un diciannovenne aitante e muscoloso, rimasto orfano.

13 Agosto

Nonno scatenato (film): Zac Efron e Robert De Niro in una commedia esilarante, che vede i due attori calarsi nel ruolo di nipote e nonno.

16 Agosto

Croce e Delizia (film): Commedia italiana con Alessandro Gassmann e Fabrizio Bentivoglio che segue le vicende di due famiglie agli antipodi, le quali si trovano ad affrontare un’amara verità per entrambe: i due padri, scoperta la propria omosessualità, decidono di sposarsi.

(film): Commedia italiana con Alessandro Gassmann e Fabrizio Bentivoglio che segue le vicende di due famiglie agli antipodi, le quali si trovano ad affrontare un’amara verità per entrambe: i due padri, scoperta la propria omosessualità, decidono di sposarsi. Krypton (serie TV): Prima stagione dello show ambientato 200 anni prima della nascita di Superman.

Cinquanta sfumature di rosso (film): Sequel di Cinquanta sfumature di nero, il film segue le vicende di Christian e Ana finalmente sposi.

18 Agosto

Ex Machina (film): Thriller sci-fi con protagonista una splendida e valente Alicia Vikander, tocca il tema dell’intelligenza artificiale e del rapporto uomo-macchina.

20 Agosto

Barriere (film): Drammatico del 2016 diretto e interpretato da Denzel Washington, racconta la storia di un’ex promessa del baseball cui è stata negata l’opportunità di una carriera a causa della razza, che si trova a fare i conti con la vita nella Pittsburgh degli anni ’50.

(film): Drammatico del 2016 diretto e interpretato da Denzel Washington, racconta la storia di un’ex promessa del baseball cui è stata negata l’opportunità di una carriera a causa della razza, che si trova a fare i conti con la vita nella Pittsburgh degli anni ’50. Batman: Hush (film): Unico film (stavolta animato), oltre a Shazam!, a essere disponibile soltanto per chi possiede un televisore 4K; come lascia intuire il titolo è incentrato sull’Uomo Pipistrello intento ad affrontare una nuova minaccia che conosce tutti i suoi segreti, Hush.

23 Agosto

Aquaman (film): Cinecomic di successo incentrato sul supereroe acquatico interpretato dal carismatico Jason Momoa.

(film): Cinecomic di successo incentrato sul supereroe acquatico interpretato dal carismatico Jason Momoa. Animal Kingdom 3 (serie TV): Terza stagione dello show incentrato sulla famiglia Cody, dedita ad attività criminali, che accoglie un ragazzo di 17 anni in seguito alla morte di sua madre.

25 Agosto

Ted 2 (film): L’esuberante – e a tratti scurrile – orsacchiotto torna nel sequel del film di successo del 2012, affiancato dal solito Mark Wahlberg.

Insospettabili sospetti (film): Commedia del 2017 con Morgan Freeman che segue le vicende di tre amici decisi a rapinare una banca, dopo aver perso la pensione a causa dell’azienda per cui lavoravano.

28 Agosto

Shadowhunters – Città di Ossa (film): Tratto dall’omonimo romanzo fantasy, il film del 2013 segue la storia di una giovane che scoppi di appartenere ai “cacciatori d’ombre”, protettori che combattono i demoni.

29 Agosto

The Dressmaker – Il diavolo è tornato (film): Kate Winslet nei panni di una affermata stilista che fa ritorno al proprio paese natio, da cui fu costretta a fuggire con l’accusa di omicidio.

30 Agosto

The Lego Movie 2 (film): I mattoncini colorati sono protagonisti di una seconda pellicola in computer grafica esilarante e coinvolgente.

(film): I mattoncini colorati sono protagonisti di una seconda pellicola in computer grafica esilarante e coinvolgente. L’ora più buia (film): Film del 2017 a sfondo storico che segue le vicende del primo ministro britannico Winston Churchill agli inizi della Seconda guerra mondiale.