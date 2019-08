FIFA 20, trailer modalità Volta: arene e gameplay

Matteo Tontini,

FIFA 20 sarà distribuito tra ben più di un mese ma, per ingannare l’attesa, EA Sports fornisce interessanti dettagli e pubblica nuove clip del suo calcistico. Di recente è stato distribuito un gameplay trailer incentrato sulla modalità Volta, quella che trasporterà i giocatori nei campetti underground a mo’ di FIFA Street.

Nella modalità saranno messe da parte le regole del calcio vero e proprio per fare spazio a un’esperienza dove la scorrettezza e soprattutto i trick la faranno da padrone. Il trailer pone l’accento sulle numerose arene presenti in Volta di FIFA 20, ben 17: da New York a Tokyo, passando per Amsterdam e Barcellona. Delle location davvero splendide, curate nei minimi dettagli; alcune sequenze di gioco mostrano poi i giocatori palla al piede, evidenziando la loro velocità d’azione e la fantasia nelle acrobazie. La sfida sarà infatti a suon di rovesciate, finte, colpi di tacco e passaggi che sfruttano il battimuro.

All’inizio del trailer è possibile dare un’occhiata alla grandiosa personalizzazione del proprio alter ego: non solo potranno essere scelti una serie di parametri come il sesso, la corporatura e i lineamenti del viso, ma anche vestire il giocatore a proprio piacimento grazie a una vasta gamma di accessori e indumenti. Gli utenti avranno la possibilità di cimentarsi in sfide 5 contro 5 (ma anche 3v3 o 4v4) del torneo internazionale Volta, allontanandosi per un po’ dalla simulazione calcistica che EA ha sempre preferito.

Nei giorni scorsi sono inoltre emersi nuovi dettagli sulla modalità Carriera di FIFA 20, che per la prima volta permetterà di creare avatar femminili; tra le novità di quest’anno si annoverano inoltre le conferenze stampa e le conversazioni tra giocatori, utili a rendere l’esperienza ancora più fedele alla realtà.