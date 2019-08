Fibra ottica Fastweb: costi e attivazione

Filippo Vendrame,

Fastweb offre ai suoi clienti anche soluzioni di connettività basate sulla fibra ottica con tecnologia FTTH, cioè con la rete che arriva sin dentro alle abitazioni. Grazie a questa rete, l’operatore è in grado di offrire un accesso ad Internet con velocità sino a 1 Gbps. Questa è l’unica vera soluzione di connettività che può essere chiamata davvero “fibra ottica”. La FTTC, invece, con la fibra sino agli armadi di zona e poi con il classico doppino sin dentro le case degli utenti, è una soluzione di connettività mista nota come VDSL che però in passato si confondeva con la fibra ottica visto che permette di raggiungere anche i 200 Mbps.

Ma la vera fibra ottica è solo quella offerta in modalità FTTH. Fastweb, come detto, propone un’offerta di accesso ad Internet con questa tecnologia, ovviamente laddove ci sia copertura. Per scoprirlo basterà effettuare un veloce test di copertura all’interno del sito dell’operatore semplicemente iniziando la fase di sottoscrizione del servizio.

Fibra ottica Fastweb: l’offerta

Fastweb offre un’unica tariffa valida per tutte le sue soluzioni di connettività e quindi anche per la fibra ottica. Trattasi di Fastweb Casa al costo di 34,95 euro al mese, attualmente in promozione a 29,95 euro ma solo per le adesioni online. Questa tariffa comprende l’accesso ad Internet sino a 1 Gbps nelle aree coperte dal servizio. Nel pacchetto, Fastweb include anche una linea di rete fissa con cui chiamare senza limiti verso tutti i numeri nazionali.

Inoltre, nel prezzo è compresa anche l’attivazione. Infine, i sottoscrittori nel costo mensile potranno disporre anche del Modem FASTGate e dell’utilizzo del servizio WOW FI, cioè dell’accesso alla rete Wi-Fi di Fastweb con oltre un milione di punti in Italia. L’offerta si può arricchire anche con alcuni contenuti extra a pagamento come uno spazio cloud e le chiamate internazionali.

Nessun vincolo di durata e nessun costo nascosto. Maggiori informazioni direttamente all’interno del sito di Fastweb.