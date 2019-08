Windows 10, nuovi update per il Patch Tuesday

Filippo Vendrame,

Microsoft ha rilasciato nuovi aggiornamenti cumulativi per tutte le versioni di Windows 10 ancora oggi supportate in occasione del Patch Tuesday del mese di agosto. Trattasi di aggiornamenti volti unicamente a risolvere bug e problemi di sicurezza. Nessuna nuova funzionalità quindi ma solamente tanti correttivi.

Per quanto riguarda Windows 10 May 2019 Update, la casa di Redmond ha rilasciato la patch KB4512508. Il change log non è lunghissimo ma mette in evidenza la risoluzione di diversi problemi. Ovviamente, gli aggiornamenti sono disponibili anche per le precedenti versioni del sistema operativo. Per Windows 10 1809 è disponibile la patch KB4511553. Per Windows 10 1803, invece, è scaricabile la patch KB4512501.

Per chi dispone di PC con a bordo ancora il vecchio Windows 10 1709, la casa di Redmond ha rilasciato la patch KB4512516. Per Windows 10 1703 è disponibile la patch KB4512507. Ancora, per i PC con Windows 10 1607 è stata rilasciata la patch KB4512517. Infine, per Windows 10 1507 è stata rilasciata la patch KB4512497.

Trattasi di aggiornamenti importanti e proprio per questo il suggerimento è quello di andarli ad installare quanto prima attraverso il canonico strumento di Windows Update. Al termine dell’installazione sarà richiesto di riavviare il PC per rendere effettive le modifiche apportate.

Oltre agli aggiornamenti per il Patch Tuesday per questo mese di agosto, Microsoft ha reso disponibili correzioni per due vulnerabilità in “Remote Desktop Services” che secondo la società sono “wormable”. Ciò significa che il malware che utilizza queste vulnerabilità potrebbe trasferirsi tra i computer in una rete senza alcun input da parte degli utenti.

Microsoft suggerisce, quindi, di applicare gli aggiornamenti di sicurezza per mettere al sicuro le reti.