Microsoft SMS Organizer filtra lo spam su Android

Luca Colantuoni,

Su Android sono disponibili numerose app per la gestione degli SMS, tra cui quella preinstallata (Messaggi) su tutti gli smartphone più recenti. Microsoft ha sviluppato un’alternativa più “intelligente” denominata SMS Organizer. L’app, disponibile in precedenza solo in India, può essere ora utilizzata in altri paesi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito e Australia.

SMS Organizer è nata come progetto del Microsoft Garage, al quale partecipano volontariamente i dipendenti dell’azienda di Redmond. L’app permette di ricevere e inviare SMS come altre simili soluzioni, ma sfrutta il machine learning per suddividere automaticamente i messaggi in base al contenuto. Nella parte inferiore della scheda Messaggi ci sono quattro categorie: Personali, Transazioni, Promozioni e Preferiti. SMS Organizer filtra quindi lo spam e l’utente può scegliere di cancellare i messaggi indesiderati dopo giorni o settimane.

L’app può creare promemoria contestuali per eventi, film, viaggi, appuntamenti e bollette in scadenza. Nella scheda corrispondente sono visualizzati gli account bancari e i portafogli digitali. Questa sezione può essere protetta in vari modi, incluse le impronte digitali. Microsoft non invia nessun dato al cloud perché gli algoritmi di machine learning vengono eseguiti sullo smartphone. Nella scheda Offerte sono invece conservati sconti e coupon.

Gli SMS possono essere scritti anche con la voce, grazie alla funzionalità speech-to-text. Sono inoltre disponibili la funzione di condivisione e il tema scuro. SMS Organizer non richiede una connessione Internet, ma se è presente si può sfruttare la funzione di backup e ripristino su Google Drive (stranamente non su OneDrive). Non sono supportati gli MMS. L’app non funziona al momento in Italia.