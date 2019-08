Reddit testa il suo servizio di live streaming

Marco Locatelli,

Reddit sta testando la sua piattaforma di live streaming. Una soluzione che – se dovesse andare bene – andrà a scontrarsi con colossi come Twitch e YouTube. Ad annunciare il nuovo strumento la stessa società, che lo ha chiamato con il nome (non particolarmente originale) “Reddit Public Access Network”.

Il nuovo software consentirà agli utenti di eseguire live streaming nel subreddit r/pan. Al momento si tratta di un test che sarà disponibile dalle 18.00 alle 2.00 (ora italiana) fino a venerdì 23 agosto 2019 e potranno provarlo i redditor di tutto il mondo.

Gli utenti che vogliono sintonizzarsi sulle trasmissioni possono farlo direttamente dal subreddit, ma i flussi migliori appariranno sulla prima pagina di Reddit durante il periodo di test. Gli utenti potranno anche votare il loro stream preferito, in modo simili al sistema di votazione di Reddit. Ciò determinerà quello che apparirà o meno in homepage.

Non tutti gli utenti potranno però lanciare una propria trasmissione live: la società ha creato una policy ad hoc con regole piuttosto ovvie, ad esempio, niente pornografia, comportamenti illegali o pericolosi, bufale, discriminazione, incitamento all’odio e altro ancora.

L’azienda ha mobilitato un piccolo “esercito” di dipendenti che avranno il compito di moderare le live. Per Reddit la moderazione sarà una delle priorità, ed effettivamente la scelta non stupisce visto quanto spesso certe dirette finiscano per sfuggire di mano agli streamer.

Questi pochi giorni di prova serviranno a Reddit per testare il polso della situazione e al tempo stesso rodare il nuovo strumento per capire se può avere o meno un futuro.

