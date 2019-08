DAZN su Sky, la serie A su una sola piattaforma

Matteo Tontini,

Fino a un paio di anni fa, il monopolio del calcio in tv ce lo aveva Sky. Sulla piattaforma satellitare era possibile vedere tutta la Serie A, bastava includere nell’abbonamento il pacchetto calcio. Poi è subentrata DAZN, che ha costretto Sky a rinunciare ad alcune delle partite di ogni giornata di campionato, obbligando peraltro i tifosi alla sottoscrizione di entrambi i servizi qualora avessero desiderato non rinunciare ad alcun match.

La situazione, tuttavia, starebbe per cambiare di nuovo: Sky e DAZN, già alleati a livello commerciale con sconti riservati ai clienti della tv satellitare per accedere alla piattaforma di Perform Group, stanno per stringere l’accordo definitivo. In sostanza, dopo la sosta di campionato prevista per settembre, Sky dovrebbe accogliere tra le sue fila un canale multisport con il meglio della programmazione DAZN. Al momento non ci sono informazioni inerenti all’offerta, né dal punto di vista del prezzo né per i contenuti, ma si tratta di un’ottima notizia per tutti gli appassionati di calcio: significa infatti che avranno la possibilità di vedere nuovamente tutte e dieci le partite di Serie A sulla stessa piattaforma.

Un accordo che ovviamente giova a entrambe le parti: se da un lato Sky necessita di riacquisire il monopolio sul massimo campionato di calcio italiano (è importante ricordare che detiene anche i diritti sulla Champions League) dopo i disagi subiti dall’esordio della piattaforma streaming, DAZN necessita di allargare la distribuzione il più possibile per rientrare dai soldi spesi nei diritti (la Serie B e parecchio calcio estero). Peraltro, il servizio di Perform Group ha investito molto anche per migliorare la qualità offerta, nonostante in Italia permangano i ritardi dovuti all’infrastruttura della banda larga.