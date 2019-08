Marco Locatelli,

Puntuale come un orologio svizzero, o quasi, ecco che Sony annuncia i videogiochi gratuiti riservati agli abbonati al servizio PlayStation Plus e che saranno disponibili al download a partire dal 3 settembre 2019.

Sono solo due i videogiochi scaricabili gratuitamente per gli abbonati a PS Plus nel mese di settembre, e tutti solo per la console PlayStation 4: già da qualche mese (precisamente da marzo 2019) Sony ha infatti deciso di abbandonare i “regali” per le vecchia PS3 e per la portatile PS Vita.

I due titoli gratuito sono Batman: Arkham Knight e Darksiders III. Batman: Arkham Knight è il capitolo finale che vede il protagonista indossare i panni del Cavalieri Oscuro nella bellissima versione targata Rocksteady. In questo capitolo il giocatore potrà utilizzare per la prima volta nella storia della saga la Batmobile e affrontare alcuni dei più iconici nemici dell’Uomo Pipistrello, tra cui Spaventapasseri, Harley Quinn, Killer Croc e altri ancora, in feroci combattimenti a mani nude con una serie di gadget.

Darksiders III è invece l’hack and slash targato Gunfire Games che vede il giocatore vestire i panni di Fury, la più imprevedibile ed enigmatica dei quattro cavalieri dell’Apocalisse, che torna su quel che resta della Terra per andare a caccia dei sette peccati capitali e distruggerli.

Batman: Arkham Knight e Darksiders III sono disponibili per il download dal PlayStation Store per PS4 dal 3 settembre al 30 settembre. Nel frattempo, chi non lo avesse ancora fatto ha ancora qualche giorno a disposizione per aggiungere alla propria raccolta i due titoli PlayStation Plus di agosto: WipEout Omega Collection e Sniper Elite 4.

WipEout Omega Collection è un’esperienza di corse futuristica super veloce, piena di circuiti letali e combattimenti mozzafiato, mentre Sniper Elite 4 è un intenso sparatutto stealth ambientato al culmine della Seconda guerra mondiale. Entrambi i giochi saranno disponibili per il download fino al 2 settembre.