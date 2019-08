Spotify testa pulsante per la creazione di podcast

Matteo Tontini,

A quanto pare, Spotify ha intenzione di incoraggiare la creazione di podcast sulla piattaforma e adesso starebbe testando un nuovo pulsante all’interno dell’app per farlo con facilità.

L’utente Jane Wong ha infatti individuato il pulsante nella libreria podcast di Spotify: questo, se toccato, indirizzerà gli utenti all’app Anchor o, nel caso non fosse installata sul dispositivo, alla pagina relativa sul negozio.

Anchor also has an international version of the promo page with Spotify pic.twitter.com/Uwwskxo6dt — Jane Manchun Wong (@wongmjane) August 28, 2019

Per chi non lo sapesse Spotify ha acquisito Anchor, società tecnologica che si concentra sulla creazione di podcast, all’inizio di quest’anno. L’applicazione è progettata per consentire a chiunque di creare facilmente un podcast registrando direttamente dal proprio telefono. Secondo quanto riferito dal colosso dello streaming musicale, il pulsante sarebbe in fase di test. Avrebbe infatti dichiarato:

Testiamo sempre nuove funzionalità per migliorare l’esperienza complessiva di Spotify. Alcuni test alla fine troveranno un posto negli aggiornamenti della nostra applicazione, altri rimarranno solo test. Non abbiamo ulteriori notizie da condividere in questo momento.

Aspetto interessante di questo test è che l’azienda possiede anche una società chiamata Soundtrap, che ha recentemente lanciato uno strumento per la creazione di podcast. La differenza è che Anchor è progettato per essere più casual e adatto al grande pubblico, mentre Soundtrap è visto come un software di editing più serio e complesso, progettato per l’utilizzo in studio.

Intanto è stata annunciata una miniserie televisiva sulla storia della startup svedese, che racconterà della sua nascita e probabilmente si concentrerà sull’ostilità di Steve Jobs nei confronti della società e dei suoi dipendenti, così come sulla competizione con Beats Music, sugli esperimenti di startup nel settore hardware e sulle dinamiche tra pirateria dei media e modelli di streaming supportati da pubblicità.