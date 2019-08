FIFA 20, maggiori dettagli sulle conferenze stampa

Matteo Tontini,

Grazie a un’intervista condotta da VG24/7 ad Alex Constantinescu, sviluppatore capo di FIFA 20, si torna a parlare del calcistico EA di quest’anno e in particolare della sua modalità Carriera, che a quanto pare porterà alcune interessanti novità.

Nel corso della chiacchierata con il sito di videogiochi, Constantinescu ha parlato di come lo scorso anno il team di sviluppo si sia dovuto concentrare sull’integrazione della Champions League, rendendo ogni elemento del gioco il più autentico possibile. Di conseguenza, gli sviluppatori non hanno avuto modo di aggiungere una serie di caratteristiche inedite che avevano in mente ma quest’anno, non dovendo più basare il proprio lavoro sulla bramata coppa europea, è stato dato maggiore spazio alla modalità Carriera.

Constantinescu rivela dunque che hanno creato i propri set di strumenti interni per tutte le conferenze stampa, per esempio, sentendosi coinvolti ancora di più nella realizzazione delle nuove funzionalità. Una tendenza dei giochi recenti è che molti stanno abbracciando gli elementi RPG. È logico quindi che alcune delle modifiche alla modalità Carriera di FIFA 20 siano progettate per rendere il gioco più reattivo e raccontare storie migliori. Sempre a proposito delle conferenze stampa, in FIFA 19 erano parecchio piatte e monotone. Il giocatore poteva scegliere solo le risposte da una selezione molto limitata di opzioni, ed era trasparente come l’acqua quale influenza avrebbe avuto la scelta dall’utente sulla partita successiva. Ci si aspetta dunque che nel titolo di quest’anno le cose vadano diversamente, giacché lo stesso Constantinescu ha dichiarato:

Sono davvero curioso di sapere come gli utenti troveranno le domande della conferenza stampa.

D’altronde, il numero di trame integrate è stato notevolmente aumentato e le risposte date avranno un impatto dimostrabile sul morale e sulla forma di giocatori specifici.