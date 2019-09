Facebook potrebbe rimuovere il numero dei Mi Piace

Candido Romano,

Facebook potrebbe presto cominciare a nascondere il numero dei Mi Piace dai post del News Feed, a quanto pare per dissuadere gli utenti dall’auto-censura, o meglio, per spronarli a condividere di più sulla piattaforma. Con Instagram sta già testando questa novità in sette Paesi, tra cui l’Italia. In questo modo gli utenti potranno vedere solo alcuni nomi di persone che hanno messo Mi Piace (tra gli amici in comune) e non il conto totale, informazione che deterrà solo l’autore del post.

L’idea sarebbe quindi quella di impedire agli utenti di confrontarsi in modo non sano con gli altri e di sentirsi inadeguati se i loro post non ricevono abbastanza Mi Piace. Potrebbe anche impedire agli utenti di eliminare i post con pochi Mi Piace, quindi ritenuti poco efficaci. Molto ad esempio non postano su Facebook proprio perché pensano che un determinato contenuto possa avere pochi apprezzamenti: eliminando questa informazione, cioè il numero esatto di Mi Piace, potrebbe spingerli a condividere di più.

L’indiscrezione è stata riportata dalla sempre ben informata Jane Manchun Wong, che ha individuato il prototipo della versione Android dell’app. Il sito TechCrunch ha contattato Facebook per un commento, che ha confermato di star prendendo seriamente in considerazione l’inizio dei test anche per Facebook. L’azienda ha però evitato di fornire informazioni riguardo i risultati dei test su Instagram.

Rimuovere il conteggio dei Mi Piace potrebbe mettere meno pressione sugli utenti e incoraggiarli a condividere più liberamente e frequentemente: questo è quello che cerca Facebook, che da tempo le sta provando tutte per evitare che gli utenti abbandonino la piattaforma. Si attendono ulteriori informazioni per un eventuale test e soprattutto i risultati di quelli svolti su Instagram.