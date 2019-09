MediaWorld, volantino Back to School

Filippo Vendrame,

Settembre è arrivato e con lui l’inizio del nuovo anno scolastico per milioni di studenti in Italia. Per il Back to School, MediaWorld ha lanciato un nuovo volantino con tantissime proposte dedicate agli studenti che si apprestano a tornare sui banchi di scuola. Il nuovo volantino sarà valido sino al prossimo 11 settembre. Inoltre, tutti gli acquisti sopra i 199 euro potranno essere pagati in 20 comode rate mensili a tasso zero.

Tra gli smartphone, per esempio, MediaWorld propone il nuovissimo Samsung Galaxy Note 10 a 979 euro, il Huawei P30 Pro a 779 euro, oppure ancora il Huawei P30 Lite a 299 euro. Da segnalare anche l’iPhone XS 64 GB a 1099 euro. Se l’obiettivo è un nuovo computer, la catena di elettronica propone diverse soluzioni come il Surface Pro 6 con Intel Core i5, 8 GB di RAM e 128 GB di SSD a 799 euro. Non mancano, comunque, soluzioni maggiormente tradizionali come il LENOVO IDEAPAD 330S-14IKB a 449 euro.

Gli appassionati di gaming potranno rivolgere la loro attenzione sul bundle composto dalla console PS4 PRO 1TB + il gioco Fornite a 379 euro.

MediaWorld propone anche una vasta gamma di televisori di ultimissima generazione per tutti coloro che puntano all’obiettivo di trasformare il salotto di casa in una vera e propria sala cinematografica. Per esempio, il modello LG 49UM7100PLB è proposto a 399 euro.

Il volantino di MediaWorld per il Back to School continua poi con moltissimi accessori per i computer, macchine fotografiche, indossabili, robot aspirapolvere e tantissimi altri gadget ad alto tasso di tecnologia.

Si menziona, infine, il monopattino elettrico SEGWAY ES2 a 479 euro, un prodotto interessante per chi vuole muoversi agevolmente in città.

Le offerte saranno valide sia online che in tutti i punti vendita della catena di elettronica.