China Digital Safari, rivoluzione digitale cinese

AQuest ha organizzato, attraverso la sua unit Edgeless, il primo “China Digital Safari“. Trattasi di un tour alla scoperta della rivoluzione digitale cinese. Il viaggio attraverserà le città di Hangzhou, Shanghai e Shenzhen dove i partecipanti potranno visitare i più importanti colossi del mondo tecnologico cinese tra cui si menzionano Alibaba e Tencent. Si terranno anche una serie di workshop tematici che saranno condotti da esperti internazionali. Infine, i partecipanti avranno accesso a diverse esperienza digitali per scoprire come la Cina sia oggi un Paese all’avanguardia nel settore digitale.

China Digital Safari sarà aperto, però, solamente a 6 partecipanti. Il tour si terrà dal 10 al 17 novembre. Prima del viaggio si terrà il 23 ottobre una masterclass di una giornata a Milano dove il team di Edgeless illustrerà l’ecosistema digitale cinese e le tappe del tour in Cina. Questa interessante iniziativa si colloca a cavallo tra fiera dell’import-export di Shanghai e l’edizione cinese del Salone del Mobile. Il tour è rivolto a imprenditori, CEO, manager delle aree marketing, digital, sales, consulenti e agenzie.

È un training in forma di viaggio della durata di 8 giorni, in cui ogni tappa è stata accuratamente pianificata per fornire competenze concrete su tutto ciò che c’è da sapere sulla Cina di oggi e di domani.

Un viaggio in Cina oggi è un viaggio nel futuro, e qualsiasi imprenditore o manager che voglia arrivare preparato non dovrebbe perdere l’opportunità di farlo.