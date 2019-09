Amazon Showroom, un salotto virtuale per arredare

Filippo Vendrame,

Su Amazon si può acquistare davvero di tutto, compresi anche i mobili per la propria abitazione. Per rendere più semplice l’acquisto di questi prodotti, Amazon Showroom rende interattiva l’esperienza di acquisto di arredamento online. Sarà infatti possibile visualizzare i prodotti per la casa direttamente all’interno di un salotto virtuale personalizzabile a seconda del proprio stile. In questo modo, per i clienti sarà più semplice scegliere se acquistare un prodotto per la loro casa.

Nello specifico, gli utenti potranno personalizzare il colore delle pareti e i rivestimenti dei pavimenti in base alle proprie preferenze, posizionando oggetti decorativi e mobili a seconda del proprio gusto. Si potranno poi inserire complementi d’arredo come lampade da terra, poltrone e divani, quadri artistici da parete, tappeti, tavolini di diversi stili e tanto altro ancora. Il proprio progetto potrà poi essere condiviso con chi si desidera, oppure si potrà salvarlo per il futuro.

Il tutto nella massima semplicità grazie ad un’interfaccia progettata per la massima usabilità. Basterà cliccare su pareti e pavimenti per personalizzarne il colore in base alle proprie preferenze. Cliccando su un articolo nello showroom, i clienti hanno a disposizione tre opzioni: possono visualizzare i dettagli del prodotto, sostituirlo oppure visualizzare un elenco di tutti gli articoli posizionati nella stanza. Gli oggetti inseriti nella stanza virtuale possono essere poi aggiunti al carrello uno alla volta o in gruppo per essere acquistati.

Amazon Showroom va ad integrare le altre innovative funzionalità di acquisto già esistenti Discover e AR View offerte dal colosso dell’ecommerce in Italia. Con Amazon Discover, per esempio, i clienti ricevono suggerimenti di arredamento, che possono personalizzare cliccando su Mi piace o Non mi piace all’interno delle immagine dei prodotti. Con Amazon AR View, invece, è possibile invece proiettare e posizionare un’immagine tridimensionale del mobile selezionato all’interno della propria abitazione tramite smartphone.