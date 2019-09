Fifa 20, svelate le statistiche dei top player

Marco Locatelli,

A poche settimane dall’uscita di FIFA 20 sugli scaffali dei negozi, un leak pubblicato su Twitter svela quelli che sono i valori delle carte FIFA Ultimate Team dei calciatori più importanti del gioco come (i soliti) Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, De Bruyne e tanti altri. Nessun italiano nella lista.

Messi meglio di Cristiano Ronaldo, almeno secondo i ragazzi di EA Sports: il calciatore argentino ha infatti un punteggio di 94, contro il 93 di CR7. Dietro i due “extraterresti” troviamo Neymar con 92, terzo assoluto, seguito da Kevin de Bruyne con 91, Salah, Alisson, Virgil van Dijk con il valore di 90.

Ecco di seguito la lista completa dei giocatori con statistiche over 85:

Messi 94

Ronaldo 93

Neymar 92

KDB 91

Salah 90

Alisson 90

VVD 90

De Gea 89

Sterling 88

Eriksen 88

Handanovic 88

Pogba 88

Lloris 88

Casemiro 87

Fernandinho 87

Marquinhos 86

Bernardo 86

Firmino 86

Di Maria 86

Coutinho 86

Sandro 85

Robertson 85

De Ligt 85

Non è chiaro se i numeri di questa lista corrispondano o meno a quelli reali, o meglio: lo sapremo solo nei prossimi giorni, visto che EA Sports proprio a partire da oggi annuncerà le statistiche dei migliori giocatori di Fifa 20. Non resta che attendere il 27 settembre 2020, giorno in cui il gioco sarà disponibile per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Grazie all’EA Access First Trial il gioco sarà accessibile già a partire dal 19 settembre.

Nei giorni scorsi, è apparsa su Reddit un’indiscrezione secondo la quale la demo di Fifa 20 sarà disponibile il 12 settembre con la modalità Volta (giocabile con Raheem Sterling, Jadon Sancho ed Eden Hazard) inclusa e la possibilità di utilizzare le seguenti squadre: Liverpool; Real Madrid; Borussia Dortmund; Manchester City; PSG; Roma, Atletico Madrid; Club America; LAFC; Vissel Kobe.

Al momento, da parte di Electronic Arts ancora non sono arrivate né conferme né smentite riguardo la vociferata data della demo. Ricordiamo che la demo di PES 2020, invece, è disponibile già dal 30 luglio per Playstation 4, Xbox One e Steam, mentre il gioco sarà disponibile a partire dal 10 settembre.