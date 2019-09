Xbox One, le novità dell’aggiornamento di ottobre

Filippo Vendrame,

Microsoft ha annunciato le novità dell’aggiornamento di ottobre per le sue console Xbox One. La casa di Redmond ha iniziato a testare la versione 1910 dell’update già dallo scorso mese di marzo attraverso gli iscritti al programma Insider senza evidenziare mai grandi novità. Del resto, le console Xbox One ricevono aggiornamenti mensili e quindi è normale che non ci siano sempre grandi novità. Inoltre, questo update corrisponde all’aggiornamento 19H2 di Windows 10 che come noto non conterrà particolari nuove funzionalità.

Nella serata di ieri, Microsoft ha finalmente ufficializzato l’elenco delle novità che arriveranno con l’aggiornamento di ottobre per le sue console Xbox One. Il change log, come previsto, non è particolarmente significativo. La prima novità riguarda le notifiche per la Lista dei Desideri. Se gli utenti dovessero avere un qualsiasi prodotto inserito all’interno della lista, riceveranno una notifica quando dovesse risultare scontato.

Come sempre, ci sono miglioramenti all’app Mixer. In particolare, Microsoft ha lavorato per fare in modo che gli utenti possano accedere ai flussi video più rapidamente. La casa di Redmond ha affermato di aver migliorato sensibilmente il menù giocatori recenti rendendo più affidabile e offrendo maggiore facilità per poter connettersi con altri giocatori. È più facile inviare un messaggio, aggiungerli all’elenco degli amici e invitarli ad un Party.

C’è pure un’opzione per raccomandare i giochi Game Pass ai propri amici. La società ha migliorato anche il sistema di aggiornamento dei giochi in modo che gli utenti incontrino il meno possibile la schermata “aggiornamento richiesto” all’avvio di un titolo.

Queste e altre piccole novità saranno disponibili con l’aggiornamento di ottobre. Gli Insider inizieranno ad averlo per i test nelle prossime settimane. La distribuzione pubblica inizierà, ovviamente, nel mese di ottobre anche se una data esatta non è disponibile.