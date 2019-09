ASUS VivoBook S14 e S15 disponibili in Italia

Luca Colantuoni,

ASUS ha anunciato l’arrivo in Italia dei nuovi VivoBook S14/S15, notebook ultraportatili con schermo da 14 e 15,6 pollici e processori Intel Core di ottava generazione (Whiskey Lake). Alcune versioni hanno una scheda video discreta NVIDIA e lo ScreenPad 2.0, il display secondario che sostituisce il tradizionale touchpad.

I VivoBook S14/S15 hanno un telaio in alluminio con cerniera ErgoLift che solleva leggermente la tastiera (3,5 gradi) per consentire una digitazione più comoda. I notebook hanno uno spessore di 18 millimetri e un peso di 1,4/1,8 Kg. Il VivoBook S14 ha uno schermo IPS NanoEdge da 14 pollici (1920×1080 pixel) e integra il processore Intel Core i5-8265U. Il modello S431FL ha una scheda video NVIDIA GeForce MX2150 con 2 GB di memoria e fino a 8 GB di RAM. Scheda video integrata (Intel HD Graphics) per il modello S432FA, ma ci sono fino a 16 GB di RAM e lo ScreenPad 2.0 da 5,65 pollici (2160×1080 pixel).

La dotazione hardware comprende inoltre un SSD PCIe da 512 GB, moduli WiFi 802.11ax (Wi-Fi 6) e Bluetooth 5.0, porte USB 3.1 Type-C Gen 2, USB 3.1 Type-A Gen 1, USB 2.0 (due per S432FA), jack audio, uscita HDMI, card reader SD, webcam compatibile con Windows Hello e tastiera retroilluminata. La batteria da 42 Wh supporta la ricarica rapida. Il sistema operativo è ovviamente Windows 10.

Il VivoBook S15 ha invece uno schermo NanoEdge da 15,6 pollici (1920×1080 pixel). Sono disponibili configurazioni con processori Intel Core i5-8265U e Core i7-8565U, fino a 16 GB di RAM e SSD PCIe da 256/512 GB. Entrambi i modelli (S531FL e S532FL) integrano una scheda video NVIDIA GeForce MX250, ma solo il secondo ha lo ScreenPad 2.0. Tutte le restanti specifiche sono le stesse del VivoBook S14.

Gli utenti possono scegliere tra le colorazioni Moss Green, Punk Pink, Cobalt Blue, Transparent Silver e Gun Metal. I notebook sono in vendita ad un prezzo base di 899,00 euro.