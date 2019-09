Microsoft: Patch Tuesday di settembre 2019

Filippo Vendrame,

Puntuale come ogni mese, Microsoft ha rilasciato il Patch Tuesday del mese di settembre 2019. Accanto a diversi aggiornamenti cumulativi distribuiti per Windows 10, la società ha reso disponibili diversi update anche per Windows 7 e Windows 8.1. Trattasi di aggiornamenti volti a risolvere bug ed a correggere eventuali falle di sicurezza. Niente novità, dunque, solo ottimizzazioni.

Entrando nello specifico, tutti coloro che dispongono di Windows 7 o Windows Server 2008 R2 SP1 possono scaricare l’aggiornamento identificato dal codice KB4516065 che va a risolvere una serie di problematiche. Lato sicurezza, è disponibile anche la patch KB4516033 (disponibile solo al download manuale). Per tutti coloro, invece, che dispongono di PC con a bordo Windows 8.1 o Windows Server 2012 R2, Microsoft ha distribuito la patch KB4516067. Anche in questo caso, la casa di Redmond è intervenuta su più fronti per correggere bug e risolvere alcune falle di sicurezza.

Disponibile anche un aggiornamento dedicato solo alla sicurezza identificato dal codice KB4516064 (disponibile solo al download manuale). Il gigante del software, puntualmente, ha quindi rilasciato una serie di correttivi che vanno a migliorare l’esperienza d’uso dei suoi sistemi operativi eliminando una serie di criticità.

Il suggerimento, quindi, è quello di scaricare ed installare quanto prima le nuove patch distribuite per il Patch Tuesday del mese di settembre 2019. L’installazione può avvenire, come sempre, attraverso il consueto canale di Windows Update.

Al termine dell’installazione sarà richiesto di riavviare il PC per rendere effettive le modifiche apportate.